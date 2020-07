E’ morto Ennio Morricone, l’autore che capì il mondo attraverso la musica

È morto, oggi, Ennio Morricone, all’età di 91 anni. Pochi giorni fa era stato ricoverato in una clinica romana a seguito di una caduta.

Se ogni essere umano, se ogni elemento della Natura, al suo spostarsi e vivere, fosse davvero depositario di una nota, Morricone sarebbe sicuramente stato in grado di riconoscerla e inserirla nei suoi spartiti.

Perché era questa idea di musica universale che animava le sue composizioni. Una musica in grado di tracciare il perfetto profilo di un uomo o di uno spazio, di un’epoca o di un solo singolo sguardo.

Le sue non sono state soltanto le colonne sonore di grandi capolavori cinematografici, come per i film di Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, Quentin Tarantino, pensiamo a Per un pugno di dollari, C’era una volta in America, Nuovo cinema Paradiso o The Hateful Eight (per cui nel 2016 vinse il Premio Oscar); sono state …









