Scrittura a stampatello e regolare affrancatura con francobollo. Così, in questi giorni, sono state fatte recapitare alcune lettere anonime ad altrettante persone di Castelvetrano. CastelvetranoSelinunte.it è venuta a conoscenza di due, ma pare non sarebbero le sole, arrivate nella buca delle lettere di alcuni cittadini castelvetranesi.

All’interno poche righe che farebbero riferimento, soprattutto, alla vita privata di queste persone. In uno dei due casi che CastelvetranoSelinunte.it ha avuto modo di verificare, è scattata la denuncia presso le Forze dell’ordine. Chi sarebbe l’autore di questo singolare atto che vede vittime alcuni ignari cittadini di Castelvetrano?

L'articolo Diverse lettere anonime a cittadini di Castelvetrano sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









