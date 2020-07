Da dieci giorni non si hanno notizie di un ragazzo che era stato affidato ad una comunità per minori di Marsala

Non si hanno notizie da 12 giorni di un minore, di origini palermitane, Tancredi Tomaselli, che nella serata del 24 giugno scorso si è allontanato arbitrariamente da una Comunità del centro urbano marsalese cui era stato affidato tre giorni prima.

Il giovane sedicenne è altro un metro e sessanta, pesa 50 chilogrammi ed ha i capelli a caschetto di colore castano chiaro e gli occhi azzurri. Al momento del suo allontanamento indossava una maglia a manica corta e dei jeans bermuda. Le ricerche sono state avviate.

Chi avesse notizie utili alla sua individuazione deve contattare le Forze dell’Ordine.

Per coordinare le sue ricerche, dopo la denunzia dei titolari della Comunità alla Polizia di Stato di Marsala, si è svolto stamani un vertice in Prefettura.









