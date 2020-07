Coronavirus: zero contagi in Sicilia e in diminuzione nel Paese. Speranza: “TSO per chi rifiuta le cure” 

Non si sono registrati nuovi casi di Coronavirus e nessun decesso in Sicilia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute comunicato ieri domenica 5 luglio.

Dati regionali – In totale i casi registrati da inizio epidemia restano quindi a quota 3094 e le vittime 282. Sono 1369 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Stabile anche il dato dei guariti (2.674) e il numero di attualmente positivi (138). Cala di due unità il numero dei ricoveri (13) mentre restano due i siciliani in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 123.

Coronavirus nel trapanese – Stabile come il tutta la Sicilia la situazione Coronavirus anche in provincia di Trapani. Sono sempre due le persone che attualmente sono positive e si trovano entrambe a Marsala. Si tratta della donna rientrata da Varese per un interventi chirurgico e risultata positiva al tampone e poi la ragazza rientrata nei mesi scorsi da Bergamo e …









