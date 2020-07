Coronavirus, c’è un nuovo caso a Mazara Del Vallo 

Nuovo caso di coronavirus accertato in provincia di Trapani. Questa volta è a Mazara del Vallo. Secondo fonti di Tp24, si tratta di un uomo di quasi sessanta anni.

Salgono così a tre i casi di coronavirus in provincia di Trapani, perchè al nuovo caso di Mazara si aggiungono i due esistenti di Marsala, totalmente asintomatici.

Così come asintomatico è il caso di Mazara, che riguarda un marittimo che è stato sottoposto al test sierologico, e poi al tampone, al ritorno da una battuta di pesca in acque internazionali.









