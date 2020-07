Castelvetrano, arrestato spacciatore 46enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto C. M. 46enne castelvetranese già noto alle forze dell’ordine.

Nello specifico, nella serata di sabato 4 luglio, i militari operanti, che da qualche tempo stavano svolgendo delle indagini tenendo sotto controllo i movimenti dell’arrestato con una discreta attività di osservazione, hanno predisposto un servizio di pedinamento nei confronti del C. che permetteva di comprovare che lo stesso si stava recando presso una nota piazza di spaccio palermitana per acquistare sostanze stupefacenti.

Al ritorno dal capoluogo decidevano, dunque, di procedere al controllo del C., al quale veniva intimato l’alt all’altezza dello svincolo autostradale di Campobello di Mazara. A conclusione di una minuziosa perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto gr. 33 di sostanza stupefacente …









