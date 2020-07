 Bongiovanni (Udc): “Chiederò ai nostri deputati di votare contro la formazione del Comune di Misiliscemi”

“Chiederò ai deputati regionali del nostro partito di esprimersi già in commissione affari istituzionali dell’Ars, come in Aula, contro la costituzione del comune di Misiliscemi”. Lo annuncia Fabio Bongiovanni, commissario provinciale dell’Udc trapanese e assessore al bilancio della giunta Tranchida, che dopo l’approvazione della Mozione votata la scorsa settimana dal Consiglio comunale scende in campo per posizionare ufficialmente il partito locale in vista dell’importate voto della prima commissione dell’Ars sul Disegno di Legge che, se approvato, darebbe il via libera al nuovo comune.

“Tutta l’Udc di Trapani – continua Bongiovanni – già dalla consultazione referendaria si è determinata nel sostenere convintamente il no alla costituzione del nuovo comune ed aveva condiviso le ragioni del Comitato per il No tanto da entrare a farne parte assieme ad altre formazioni, e adesso che la …









Leggi la notizia completa