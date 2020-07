Alla Scala dei Turchi regna sempre l’anarchia

La Scala dei Turchi è stata posta sotto sequestro lo scorso 27 febbraio, dalla Procura di Agrigento poichè ritenuta pericolosa.

Dall’inizio dell’estate una cinquantina di persone sono state già denunciate a piede libero per il reato di violazione dei sigilli, perchè trovate dentro l’area interdetta.

Ma nel primo week end di luglio diverse persone, approfittando dei mancati controlli, si sono introdotti dentro il sito.

“Bisogna fare qualcosa per far rispettare le regole e fronteggiare l’anarchia!” è l’allarme lanciato dall’associazione Mare Amico.

Qui il video postato dall’associazione.











Leggi la notizia completa