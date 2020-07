Valderice, l’artista Giuseppe Canino dona 180 dipinti al Comune 

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di valderice, esprimono un sincero ringraziamento all’artista Giuseppe Canino per l’importante gesto di donazione, di oltre 180 dipinti, che andranno ad incrementare le collezioni permanenti. Queste opere hanno un valore inestimabile per la storia che raccontano, per la tradizione che racchiudono e per essere simboli di quanta generosità ci sia nel mondo della Cultura e dell’Arte.

“Sarà nostra cura valorizzare – le parole del sindaco Stabile – le opere ed impegnarci a tramandare alle future generazioni l’amore e il rispetto che merita l’arte in ogni sua espressione”.

La mostra permanente è stata inaugurata Sabato mattina, al Molino Excelsior, alla presenza dell’ artista, ultraottantenne; nei locali sono stati allestiti degli spazi che rievocano i luoghi di lavoro del pittore, così che il visitatore possa calarsi nell’atmosfera in cui l’estro e la creatività prendono vita. L’artista Canino ha esposto i suoi quadri, …









Leggi la notizia completa