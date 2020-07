Treni, il comitato pendolari: “A che cosa servono quelli veloci in Sicilia…?”

“In Sicilia treni veloci? A che servono….”, se lo chiede Giosuè Malaponti – Comitato Pendolari Siciliani Ciufer che fa il punto della situazione treni in Sicilia con una nota pubblica.

“La Regione Siciliana allo stato attuale dovrebbe mettere più treni in servizio sulle tratte ferroviarie Siciliane compresi i giorni festivi, anziché chiedere treni veloci – scrive Malaponti -.

“In Sicilia gli attuali treni regionali veloci sono solo un bluff. I regionali veloci sono nati circa 5 anni fa per adeguarci allo standard nazionale sostituendo i treni regionali diretti. I treni regionali veloci di veloce non hanno nulla se non la diminuzione delle fermate fermo restando i tempi di percorrenza. Un esempio? La Catania-Palermo. Le percorrenze del 2015 erano di 2 ore e 47 – 2 ore e 55 oggi invece per le stesse fermate i tempi sono di 3 ore – 3 ore 14. In Sicilia si viaggia con i tempi di percorrenza …









