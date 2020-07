“Trapani Urbs Invictissima”: alla scoperta di San Liberale

Ottava puntata della rubrica storica che approfondirà le origini dei quartieri trapanesi: un ritorno al passato per conoscere meglio la storia della città dei due mari e delle strade che quasi ogni giorno percorriamo.

Il Rione Cappuccini – che racchiude le “Baracche” e il quartiere San Francesco – comprende tanti monumenti molto importanti per Trapani e per il turismo come la Torre di Ligny, la Chiesa di San Francesco o la Colombaia.

Tra queste strutture occupa un posto molto speciale, nel cuore di quasi tutti i trapanesi, una piccola Chiesetta in riva al mare: quella di San Liberale (o San Liberante).

La Chiesa venne costruita in tufo di Favignana – una roccia di consistenza spugnosa, formata dall’unione di ceneri vulcaniche – alla fine del 1600 a opera dei pescatori di corallo che la dedicarono a San Liberale, protettore dei pescatori e dei corallai.

Una leggenda …









Leggi la notizia completa