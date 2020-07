Trapani è “Città che legge” per il biennio 2020/2021 

La Città di Trapani ha ottenuto l’ambito riconoscimento di “Città che legge” per il biennio 2020/2021 dal Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo.

La candidatura della nostra Città, fortemente voluta e sostenuta dall’Amministrazione Comunale e dalla Biblioteca Fardelliana, è il risultato di un grande impegno profuso negli ultimi due anni per promuovere la lettura e la cultura: l’adesione al programma nazionale “Nati per leggere” con i numerosi incontri per la promozione della lettura sin dai primi mesi di vita dei bambini; il potenziamento dei servizi della Biblioteca Fardelliana, con particolare attenzione per i bambini da 0 a 6 anni; la realizzazione della Rassegna Letteraria “Trapanincontra, Itinerari e libri” che in questo 2020 è giunta alla sua seconda edizione, interrotta nel mese di marzo per l’emergenza sanitaria da pandemia di covid-19 continuer& …









