Trapani, centro storico fuori controllo: risse e scazzottate nella notte

Ennesima notte d’inferno al centro storico. In almeno 3 occasioni lo “scambio di opinioni” tra giovani frequentatori delle zone della movida si è trasformato in scontro. In particolare, in Piazza Dalla Chiesa, diverse persone hanno assistito ad una violenta scazzottata riprendendo la scena con il cellulare. Singolare la situazione creatasi: tutti guardavano gli attori della rissa ed erano concentrati sui propri cellulari, “dimenticando” completamente di intervenire per provare a dividere i ragazzi. Altre situazioni calde si sono verificate sempre in piena notte ma non si è arrivati alle mani.









Leggi la notizia completa