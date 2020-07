Tav, agguato ai mezzi di polizia con chiodi in autostrada

AGI – Un agguato ha preso di mira nella notte di sabato una colonna di mezzi del Reparto Mobile della polizia di Stato diretta al cantiere della Tav di Chiomonte, in Valle di Susa: all’interno della galleria Cels, sull’autostrada A32, chiodi a tre punte hanno forato le gomme degli automezzi, ha denunciato il Siulp per il quale “poteva finire in una vera e propria tragedia”. Sull’episodio indaga la Digos.

“Fortunatamente la fermezza degli autisti degli automezzi in colonna ha consentito di evitare il peggio per tutti”, prosegue il sindacato. Per il segretario generale del Siulp di Torino, Eugenio Bravo, occorre “agire nei confronti di questi malavitosi che, intrisi di ideologie violente e antistato, stanno elevando pericolosamente il livello dello scontro. L’unica risposta che uno Stato di diritto che salvaguarda la propria autorità& …









Leggi la notizia completa