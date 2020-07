Sull’Ecobonus ancora tanta incertezza. Tecnici di Trapani in attesa delle linee guida

C’è grande trepidazione intorno al cosiddetto “Ecobonus del 110%”, la misura contenuta nel Decreto Rilancio attraverso la quale il governo Conte intende dare nuovo slancio al settore edile a seguito della recente pandemia.

Come prevedibile, la misura ha attirato l’attenzione di molti cittadini grazie alla possibilità di ottenere un sostanzioso sgravio fiscale, pari al 110%, per opere di ristrutturazione di abitazioni se mirate alla riqualificazione dal punto di vista energetico, ambientale e sismico.

Riconoscendo la grande opportunità data da tale incentivo, il TPPT – Tavolo Permanente delle Professioni Tecniche – della Provincia di Trapani sente tuttavia il dovere di intervenire nel dibattito in corso per chiarire la posizione dei tecnici di settore in questo delicato momento.

“In questi giorni stiamo ricevendo molte richieste d’informazione da parte dei cittadini. – precisa il Coordinatore del Tavolo Permanente delle Professioni Tecniche della Provincia …









