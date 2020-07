Oggi vi proponiamo una suggestiva ricostruzione 3D del Parco Archeologico di Selinunte. Una lezione “capovolta” sull’antica città greca in riva al mare tra i fiumi del Modione e del Cottone.

Il lavoro è stato realizzato dal prof. Marco Mellace con una metodologia didattica innovativa denominata “flipped classroom” nella quale è richiesta ai docenti una certa capacità informatica e l’attivazione di un proprio sito per la condivisione di contenuti multimediali con le classi e gli studenti.

Flipped ricostruisce interamente contenuti multimediali a supporto della didattica, per amore della divulgazione e la passione per la storia, l’architettura, la storia dell’arte, la condivisione, la matematica le discipline umanistiche il disegno, l’animazione e tanto altro!

credits. www.flippedprof.com

L’articolo Suggestivo tour virtuale 3D su Selinunte – VIDEO sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









Leggi la notizia completa