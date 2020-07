Risplende la meravigliosa spiaggia dell’Acropoli di Selinunte

Nei giorni scorsi, la Sager ha ripulito tutto il litorale delle borgate di Marinella e Triscina di Selinunte. Anche il tratto di spiaggia sottostante all’Acropoli di Selinunte è stato ripulito. A segnalare la buona notizia alla redazione di CastelvetranoSelinunte.it è Sebastano Chiofalo, assiduo frequentatore del luogo che ha voluto manifestare il proprio senso di soddisfazione per l’opera di bonifica.

«Dopo anni di paziente e disperata attesa – scrive Chiofalo – la spiaggia che, a mio modesto parere, è una delle più belle e ricche di storia, è stata ripulita e finalmente ne potranno nuovamente godere sia i cittadini che i turisti».

Secondo opinione comune, infatti, negli anni precedenti la pulizia non veniva effettuata a causa della difficoltà nel far arrivare fisicamente i mezzi meccanici pulisci spiaggia in questo tratto di costa, ma come spiega Chiofalo «è bastato ammucchiare della sabbia …









