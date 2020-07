Passaggio della Campana del Rotary Club Partanna. Tommaso Masanelli è il nuovo presidente

Nella serata di venerdì 3 luglio, presso la sala Baccanti di Partanna, si è svolta la tradizionale cerimonia del passaggio della Campana del Rotary Club Partanna.

Il nuovo presidente del Club per l’anno rotariano 2020-21 è Tommaso Masanelli, che ha ricevuto il tradizionale Collare presidenziale e la Campana del Club da Daniela De Simone, presidente uscente.

Presenti per l’occasione Franco Saccà e Giuseppe Sinacori, Assistenti del Governatore del Distretto Rotary 2110 rispettivamente per gli anni 2019-20 e 2020-21, il Sindaco della città Nicolò Catania e l’Arciprete Don Antonino Gucciardi che, insieme ai soci e ai consorti, hanno partecipato a uno dei momenti più significativi per il Club Partannese.

Al Consiglio direttivo 2019-20 è andato il ringraziamento del Presidente uscente Daniela De Simone, che ha tracciato con emozione i punti fondamentali della ricca ed intensa attività svolta durante l’anno …









