Partanna, il territorio comunale invaso da blatte e ratti. La denuncia del PD

Ratti e blatte nel territorio comunale di Partanna. E’ la segnalazione che diversi cittadini hanno fatto al Partito Democratico locale.

“Ci arrivano diverse e ormai numerose segnalazioni – scrivono i responsabili locali del partito – da parte dei cittadini partannesi in merito all’allarmante presenza infestante di ratti e blatte sul territorio comunale. Oltre all’evidente e pericoloso problema igienico e sanitario, ne risente il decoro urbano e sicuramente disincentiva l’immagine della nostra città, già considerevolmente colpita dalla discutibile gestione della manutenzione della rete stradale e del verde pubblico”.

Durante la seduta del Consiglio Comunale del 30 Giugno il sindaco ha dichiarato in merito che secondo degli “studi nuovi” si necessita un “intervento in maniera più diretta e specifica, e ripetuta durante tutto il corso dell’anno” e che già dal 1° Luglio il Comune avrebbe impegnato “9000 euro per 3-4 cicli di derattizzazione, deblattizzazione e sanificazione”.

Sempre secondo …









