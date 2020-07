Olbia, Eurocargo Valencia si incaglia all’ingresso del porto

In soccorso della nave i rimorchiatori Moby. Danni milionari agli allevamenti di cozze

Una nave della flotta Grimaldi, la Eurocargo Valencia, si è incagliata all’ingresso del porto di Olbia in un’area in cui ci sono coltivazioni di cozze. Un primo intervento di soccorso è stato tentato con il rimorchiatore Moby “Mascalzone scatenato”, che da solo non è riuscito a soccorrere il ferry. Sul posto si è portato un altro rimorchiatore, il “Vincenzo Onorato”. Ingenti, secondo le agenzie di stampa, i danni alle coltivazioni. Nessun ferito a bordo e nessun danno di rilievo. La nave lunga 195.92 metri, costruita nel 1999 e registrata nel porto di Palermo, si è adagiata su un fondale sabbioso davanti all’ingresso del porto industriale nella posizione 40° 55′ 31.26″ N, 9° 31′ 48.68″ E come riporta MarineTraffic Terrestrial Automatic Identification System e non crea problemi alla navigazione …









Leggi la notizia completa