Migranti, i profughi salvati dalla Ocean Viking trasferiti sulla nave quarantena

Da lunedì i 180 migranti bloccati da giorni sulla Ocean Viking verranno trasferiti sulla nave quarantena Moby Zazà.

Oggi a bordo della Ocean Vicking saranno avviate le operazioni per il prelievo dei tamponi. “La situazione è attentamente monitorata in vista del trasbordo dei migranti, programmato per lunedì 6 luglio, sulla nave Moby Zaza”. Lo si apprende da fonti del Viminale. ”In relazione alla richiesta di evacuazione medica, per motivi psicologici, di 46 migranti presenti sulla nave Ocean Viking, è stato disposto il trasferimento sulla stessa di un medico psicoterapeuta, accompagnato da un mediatore culturale, mediante le unità della Capitaneria di porto di Pozzallo. Il personale, salito a bordo intorno alle 12.40 di sabato, ha accertato l’insussistenza di particolari criticità sanitarie ed ha altresì riferito che qualche tensione che si era registrata sulla nave è in via di superamento”.

