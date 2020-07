Mazara: un evento senza il rispetto delle misure anticovid

Sembrava una serata e un evento del “tempo normale” e non da epidemia da Covid-19, quella organizzata ieri sera a Mazara del Vallo.

Un spettacolo, il palco, i protagonisti in scena, tutto normale per un evento, ma un un nostro lettore ci segnala che si è creato assembramento tra gli spettatori, senza rispettare le distanza di sicurezza di un metro e tantomeno si è provveduto ai controlli della temperatura per gli spettatori presenti.

E’ vero che in provincia di Trapani il Coronavirus è quasi assente, tranne che per gli attuali casi positivi e asintomatici di Marsala, ma l’epidemia non è finita e le norme di sicurezza per contenere il virus sono ancora vigenti e devono essere rispettate.









