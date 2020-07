Mazara, la Misericordia “San Vito” incontra la Capitaneria di Porto

Nella mattinata di mercoledì 1 luglio 2020 una delegazione della Misericordia di Mazara “San Vito” ha incontrato la Capitaneria di Porto di Mazara nella persona del comandante Vincenzo Cascio. Durante l’incontro si è discusso sull’operato di entrambe le parti e sulle iniziative che si stanno realizzando e progettando per il presente e per il futuro.

Proprio durante l’incontro, infatti, la Governatrice Carmen Anselmo ha presentato al comandate Cascio la neo responsabile del “Gruppo Giovani” Chiara Marzucco ed insieme hanno illustrato la prima iniziativa promossa che è stata presentata in conferenza stampa sabato 27 giugno ovvero il pattugliamento, durante le ore pomeridiane del litorale di Tonnarella e durante le ore serali del Centro Storico della Città, tramite le biciclette equipaggiate al primo soccorso ovviamente con a bordo volontari formati e con tutti i brevetti del caso.

Il comandante della Capitaneria di Mazara Vincenzo Cascio ha salutato con …









Leggi la notizia completa