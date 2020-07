Matteo Messina Denaro e le stragi/7. I “commissariamenti” di Riina nel trapanese

Continuiamo anche oggi con la terza parte del nostro approfondimento sugli aspetti emersi dalla requisitoria del pm Gabriele Paci, al processo che vede imputato quale mandante delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, il numero uno di Cosa Nostra, il latitante di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro. (Qui potete leggere la prima parte e qui la seconda)

La sentenza Omega riassume l’esito di quella guerra di mafia nel trapanese. La guerra nel trapanese rimarca i nuovi assetti e la definitiva ascesa di personaggi quali Messina Denaro Francesco, Agate Mariano e Milazzo Vincenzo, tutti vicini ed incondizionatamente fedeli a Riina che ebbe per oltre decennio in quella provincia una delle sue più sicure roccaforti. Ma quella sentenza dice che era troppo forte ancora l’impronta lasciata dai Rimi e dai Minore, ed ecco che i due mandamenti di Trapani e di Alcamo, in qualche modo sono “commissariati” …









