Marsala, la discriminazione all’Antico Mercato. Gli africani non possono entrare. Il video

I ragazzi africani all’Antico Mercato di Marsala non possono entrare. Movida per tutti, tranne per loro.

E’ quello che è successo ieri sera, sabato, in uno dei luoghi della movida a Marsala. Alcuni ragazzi africani volevano entrare all’Antico Mercato ma i buttafuori messi all’ingresso li hanno respinti. “Mi hanno detto di fare così, non sono razzista, stasera hanno detto questo, non potete entrare”, hanno detto i buttafuori ai ragazzi neri.

Nel frattempo gruppi di ragazzi italiani venivano fatti entrare senza alcun problema.

Il video ripreso da uno dei ragazzi sta facendo il giro del web. Si vedono i ragazzi che cercano spiegazioni, in maniera civile e pacifica, e tutto lo sdegno per una discriminazione imposta, stando a quanto detto dai buttafuori, dall’organizzazione dell’Antico Mercato.

Sull’episodio è intervenuta la consigliera comunale Linda Licari: “Ho ricevuto diversi messaggi contenenti un video di un vergognoso episodio di razzismo …









