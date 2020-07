Marsala, intitolata a Francesco Russo la strada tra le contrade Giardinello e Sturiano

Presenti parenti, amici, vicini della contrada, ieri pomeriggio il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo e la figlia Tina, hanno ufficialmente scoperto il toponimo della strada intitolata a Francesco Russo. Si tratta di una via, abbastanza lunga, che separa le contrade Giardinello e Sturiano

“Abbiamo intitolato questa strada a un geometra marsalese che si è distinto per professionalità e serietà nel momento in cui venne chiamato a svolgere il ruolo di assessore in una delle prime Amministrazioni del dopoguerra – precisa il Sindaco Di Girolamo. Siamo soddisfatti di avere proceduto a questo adempimento che abbiamo rinviato di qualche mese a causa dell’emergenza coronavirus”.

Emozionatissima la figlia Tina Russo Rossi molto conosciuta in Città per la sua attività nel sociale, che ha inteso ringraziare oltre al Sindaco anche il professor Antonino Foderà, componente della Commissione toponomastica cittadina promotore dell’intitolazione e …









