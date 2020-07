“La lettera d’oro” l’utimo libro della scrittrice best seller greca Lena Manta

Chi non ha mai letto un libro di Lena Manta, scrittrice best seller greca, non ha assaporato il gusto di viaggiar tra Istanbul e le isole greche.

“La lettera d’oro” è un’operazione narrativa che intreccia la vita di due famiglie, dalla Turchia ad Atene, dalle lotte sociali a quelle di povertà, fino alla persecuzione dei greci da parte dei turchi.

La protagonista è una giovane donna, Fenia, che si ritrova ereditiera di una casa ad Atene per volontà del nonno materno, poco o nulla conosce delle sue origini, della sua storia di famiglia.

A raccontarla una voce narrante, Melpo. Una donna rassicurante, cugina della madre di Fenia, amabile e forte come una greca. E’ lei che indica la strada e dispensa consigli. L’esperimento della scrittrice funziona: gli odori della terra greca arrivano fino in Italia, ci si …









