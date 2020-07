Giornata montagna, 30% agriturismi in quota: ideali per vacanze post lockdown tra cibo e natura

Il 30% degli oltre 1600 agriturismi attivi in Lombardia si trovano in montagna e rappresentano luoghi ideali per uno o più giorni di vacanza post lockdown tra cibo locale, natura e benessere alla scoperta del territorio. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia, sulla base dei dati Istat, in occasione della prima edizione della “Giornata regionale per le montagne lombarde” in programma oggi, domenica 5 luglio.

Gli agriturismi – spiega la Coldiretti Lombardia – sono aziende agricole che, oltre a presidiare e mantenere il territorio con la loro attività quotidiana, offrono anche servizi pensati appositamente per consumatori e turisti, come ad esempio l’alloggio, la ristorazione ma anche trekking e wellness per la cura della persona. Situati in campagna e immersi nella natura, anche in zone isolate, in strutture familiari e lontano dagli affollamenti, con spazi adeguati per i posti letto e a …









Leggi la notizia completa