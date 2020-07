F1, in Austria vince Bottas e sorprende Leclerc

Il primo Gran Premio dell’anno in Austria consegna la vittoria alla Mercedes di Valtteri Bottas, la sua ottava in carriera a dimostrazione che là davanti, a dettare legge anche in questo, anomalo campionato 2020, ci saranno sempre le “Frecce d’Argento/Nere”.

La gara – Ma il Gran Premio d’Austria caratterizzato da tanti problemi tecnici, ritiri e safety car regala un secondo posto a sorpresa alla Ferrari di Charles Leclerc (nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo, viste le prestazioni di ieri) e il terzo posto dell’altro velocissimo giovane della F1, il pilota della Mclaren, Lando Norris. Al quarto posto c’è, invece, il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton che è stato penalizzato proprio nel finale di gara quando si era fatto minaccioso negli scarichi del compagno di squadra. Il pilota della Mercedes alla ripartenza dopo l’ …









