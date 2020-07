Coronavirus, quattro contagi in Sicilia e 235 nel Paese. Lo studio: “ceppi diversi in Lombardia”

Sono quattro i nuovi positivi in Sicilia. Tre cittadini del Bangladesh trovati positivi al Covid-19 dopo che ad uno dei tre era stata riscontrata la malattia durante una visita medica all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Nelle ultime 24 ore nell’Isola sono stati effettuati 2694 tamponi, mente sono 18 le persone ricoverate, di cui 2 in terapia intensiva, e sono 121 le persone in isolamento domiciliare.

I migranti della Ocean Viking saranno trasbordati sulla nave Moby Zaza – Domani a bordo della Ocean Viking saranno avviate le operazioni per il prelievo dei tamponi. La situazione è «attentamente monitorata in vista del trasbordo dei migranti, programmato per lunedì 6 luglio, sulla nave Moby Zaza». Così fonti del Viminale.

In relazione alla richiesta di evacuazione medica, per motivi psicologici, di 46 migranti presenti sulla Ocean Viking, dal Viminale informano che è stato disposto il trasferimento sulla nave di un medico psicoterapeuta, accompagnato …









