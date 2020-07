Castelvetrano. Controlli del territorio: un arresto e un denunciato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano, hanno eseguito due distinte attività che hanno permesso di trarre in arresto un soggetto in flagranza di reato e di denunciarne un secondo in stato di libertà.

Nello specifico, nella giornata di venerdì 3 luglio, durante l’esecuzione di un posto di blocco nell’ambito di un mirato servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i militari dell’Arma hanno fermato e sottoposto a controllo un uomo residente a Partanna, T.T., cl.67, mentre si trovava a bordo della propria autovettura. Le successive perquisizioni personali e veicolari hanno permesso di rinvenire un involucro contenente 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, immediatamente posta sotto sequestro. A seguito di tale ritrovamento l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Autorità Giudiziaria.

Ancora …









Leggi la notizia completa