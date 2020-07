AVIS: La 50esima Assemblea Regionale sempre a Marinella di Selinunte il 10 e l’11 ottobre

CASTELVETRANO – Sarà sempre Marinella di Selinunte a ospitare, nel 2020, la 50 esima Assemblea Regionale di Avis Sicilia, come da candidatura posta dall’Avis provinciale di Trapani in occasione della 49 esima Assemblea regionale a Catania, condivisa dalla conferenza dei presidenti provinciali è determinata in sede del consiglio direttivo di Avis Sicilia, sospesa, causa corona virus e riconfermata come sede assemleare.

L’evento si svolgerà il 10 e 11 ottobre nella struttura del Paradise beach resort di Marinella di Selinunte località di Castelvetrano che si trova in prossimità dell’area archeologica di Selinunte antica città greca fondata, nel 650 a.C., da coloni megaresi e la Riserva naturale Foce del Fiume Belice e dune limitrofe, istituita nel 1984, per favorire la conservazione e la ricostituzione delle formazioni dunali, della flora e della fauna tipiche mediterranee.

La partecipazione dei presidenti delle Avis comunali e …









