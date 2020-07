Artemisia, l’ex deputato regionale Lo Sciuto va ai domiciliari

L’ex deputato regionale di Castelvetrano, Giovanni Lo Sciuto, va agli arresti domiciliari.

L’ordinanza è stata eseguita dai carabinieri nell’ambito dell’indagine “Artemisia”, un’inchiesta con un percorso tortuoso e fatto ricorsi e scontri tra accusa e difesa.

L’indagine verte su un sistema fatto di favori, corruzione, che coinvolge esponenti politici, professionisti, funzionari pubblici dell’Inps, soggetti legati a cosa nostra e massoneria.

L’operazione Artemisia è scattata nella primavera del 2019 con l’esecuzione di numerose misure cautelari. Uno scontro tra pm e difesa su questioni procedurali e territoriali portarono il tribunale del Riesame di Palermo a rimettere in libertà tutti gli indagati, tra cui Lo Sciuto. Adesso, però, c’è stato un nuovo pronunciamento dopo il ricorso presentato dai Pm di Trapani, e l’esecuzione dell’ordinanza di arresti domiciliari per l’ex deputato regionale di Castelvetrano.

Sullo stesso filone nelle scorse settimane è scattata l'operazione Artemisia Bis, con 28 persone indagate per un









