Anche Mazara tra le mille piazze che hanno aderito alla manifestazione della Lega 

Sabato 04 Luglio così come in altre 1.000 piazze italiane e a supporto della grande manifestazione si è tenuta contemporaneamente a Roma, incontro con la Lega – Salvini Premier, presso il gazebo che i militanti della sezione di Mazara del Vallo hanno installato nella Piazza Regina per la raccolta firme per le richieste del partito che qui sotto si riassumono:

STOP SANATORIA CLANDESTINI per esprimere contrarietà alla maxisanatoria dei clandestini e alla modifica dei Decreti Sicurezza di Matteo Salvini, voluta dal governo Pd – 5 Stelle.

STOP CARTELLE EQUITALIA per richiedere l’impedimento dell’invio, nel prossimo periodo, di oltre 8 milioni di cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di cittadini e imprese e proporre, invece, una “Pace Fiscale” tramite il saldo e stralcio di tutte le posizioni aperte con il Fisco.

STOP VITALIZI per esprimere la propria contrarietà …









