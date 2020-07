Al via il 1° Concorso nazionale di poesia e letteratura Skenè – Città di Marsala. Premiate poesie in lingua e in dialetto, racconti e testo teatrale

Un premio anche per promuovere la parità di genere a cura dell’associazione Palma Vitae

Tutto pronto per il “Primo concorso nazionale di poesia e letteratura Skenè – Città di Marsala”: verranno premiate poesie in lingua e in dialetto, racconti e anche un testo teatrale.

Un premio speciale sarà assegnato dall’associazione Palma Vitae per promuovere la parità di genere e scongiurare le violenze sulle donne.

Si tratta di un’iniziativa promossa lo scorso dicembre dall’associazione culturale presieduta da Massimo Licari, che poi ha subito uno stop a causa della pandemia di Covid19.

L’appuntamento è per domenica 12 luglio alle ore 18,30 al Baglio Anselmi.

A selezionare gli elaborati pervenuti …









