A Vittoria il karting sorride ad Alogna

Nella quinta prova di campionato regionale Aci Sport disputata in provincia di Ragusa il pilota di Paceco(TP) ha svettato fra i 69 protagonisti.

Vittoria, (RG) – Simone Alogna alfiere del team Taccetta è tornato al successo primeggiando nella categoria più veloce di giornata la Kz 2. Dopo un sorpasso mozzafiato che lo ha visto passare al comando della prefinale sul pilota di casa Simone Gentile, Alogna ha interpretato al meglio la finale e dopo l’abbandono dello stesso Gentile che aveva stabilito il giro veloce in 52”474, ha chiuso la sua prova al comando delle 15 tornate in 13’15”495. Il giovane trapanese che ha preceduto su traguardo di 3”731 il ventenne “scalatore” di Melilli, Luigi Fazzino ha dichiarato: “ Sono molto contento per il mio team che ringrazio, speriamo di essere altrettanto competitivi per l’impegno tricolore di Triscina a cui teniamo in particolar …









Leggi la notizia completa