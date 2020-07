Valderice, donati gli organi del bambino tragicamente scomparso a soli 10 mesi

Una caduta accidentale si è portata via una vita umana di appena 10 mesi. La tragedia, avvenuta qualche giorno fa a Valderice dove oggi si sono tenuti i funerali, ha scosso profondamente l’opinione pubblica e la comunità locale. Impossibile accettare quanto successo per i due giovani genitori ai quali in un frangente è cambiato tutto. Dopo la morte cerebrale a causa del grave trauma cranico ed il tentativo disperato di salvare il piccolo, mamma e papà hanno deciso di donare cuore e fegato del proprio bambino. Grazie a questo gesto nobile e non per tutti, è stato possibile salvare altre due vite umane, di Roma e Torino.









