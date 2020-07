Trapani, il consiglio comunale infuocato. Guaiana non si esprime: “Non faccio ‘curtigghio'”

“In merito agli articoli pubblicati in data odierna su diversi organi di stampa ritengo doveroso non replicare e scadere nel cosiddetto “CURTIGGHIO”. Non servira’ di certo alla Cittadinanza Trapanese ciò che è purtroppo successo in Consiglio Comunale.

Ci sono sedi “politiche” in cui confrontarsi ed altre sedi qualora ne ricorrano gli estremi.

Ringrazio il personale comunale per il supporto a codesta Presidenza e mi preme precisare che la ditta esterna, che cura il servizio (Videoconferenza e Streaming), provvederà a postare la seduta in rete nelle prossime ore”. Lo dichiara il presidente del consiglio comunale di Trapani, Giuseppe Guaiana, a proposito della seduta infuocata di giovedì sera in cui si è assistito ad uno scontro tra il sindaco Tranchida e i consiglieri di opposizione.









