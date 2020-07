Trapani. I Carabinieri effettuano un servizio di controllo straordinario del territorio su Trapani e Favignana

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno condotto uno servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla verifica del rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento sociale, in particolare nei luoghi della c.d. “movida”, alla prevenzione e contrasto a forme di criminalità predatoria e diffusa, alla repressione dei reati in violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti e degli illeciti amministrativi inerenti violazioni del codice della strada, in Trapani e Favignana.

L’imponente dispositivo adottato per l’esecuzione del servizio, ha permesso di eseguire un arresto in flagranza di reato, identificare e sottoporre a controllo 90 persone in 60 veicoli, elevare 11 contravvenzioni al Codice della Strada per l’importo complessivo di € 2.292,00, sequestrare 1 veicolo, controllare 15 persone sottoposte a misure cautelari o alternative alla detenzione e sottoporre a controllo alcolemico 30 persone; di queste, una è stata segnalata alla Prefettura di Trapani poiché l’accertamento …









