Teatro: tornano le Orestiadi di Gibellina con un omaggio a Fellini

GIBELLINA- Il teatro in Sicilia riparte e proprio nel luogo segnato da tanta sofferenza come Gibellina.Dal 17 luglio all’8 agosto andrà in scena la 39° edizione delle Orestiadi, tra il Baglio Di Stefano e il Cretto di Burri.Quest’anno il Festival è dedicato al centenario di Federico Fellini, ma più in generale ai sogni e alla Sicilia. ” Non sarà una rassegna d’emergenza – dice il direttore artistico Alfio Scuderi – ma per l’emergenza, con un programma che mette a fuoco tutta la responsabilità che abbiamo verso un settore che ha pagato molto caro questi mesi di silenzio”. “Sarà un Festival siciliano – spiega Scuderi – che vuole supportare tutti quegli attori e musicisti che non lavorano da gennaio. L’idea è nata per rendere omaggio a Fellini, al suo immaginario, a quei sogni …









Leggi la notizia completa