Spaccia cocaina e marijuana. Arrestata una donna a Favignana

E’ stata arrestata a Favignana dai carabinieri della Compagnia di Trapani, la 42enne trapanese Michela La Torre.

I militari nell’ambito dei servizi di controllo del territorio effettuati, sia nel capoluogo che alle Egadi, le hanno trovato, addosso e nella propria abitazione, 17 dosi di cocaina per un totale di 8,3 grammi e della marijuana. La donna aveva con se anche un bilancino di precisione e la somma di 1935 euro, quale provente dello spaccio.

I militari inoltre hanno ritrovato, nascoste in una siepe di Trapani, 73 dosi di marijuana pronte per essere spacciate. I militari nel corso dei controlli hanno verificato 90 cittadini, 60 veicoli ed elevato 11 contravvenzioni per 2,292 euro, sequestrato un veicolo e verificati 15 persone sottoposte a misure cautelari. Qui i dettagli nel comunicato dei militari dell’Arma:

