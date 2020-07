Scuola: uno spettro si aggira tra noi, la grettezza

di Gianfranco Perriera

Di una crepa sempre più vistosa che attraversa il mondo umano ha parlato Aldo Schiavone nel suo ultimo libro. “Scienza e tecnologia in fuga su un versante, – scrive lo storico in Progresso – a dettare i parametri di una nuova economia; controllo politico, forme democratiche, responsabilità etica, quadri d’interpretazione, progetto e legami sociali ad arrancare incerti e lenti su un altro”. Lo scatto in avanti della tecnologia ha del prodigioso, ma gli umani sembrano già da un pezzo stremati nel tentativo di tenere il ritmo, proprio mentre il loro stesso corpo sempre più in artificiale mostra di potersi trasformare. Affannato e convulso diventa il tempo dell’esistere. Esso è soprattutto denaro, insegna in effetti la vulgata capitalista. Ma sempre troppo poco ne resta a disposizione. La prestazione – produrre risultati smaglianti nel più breve lasso di …









