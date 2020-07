San Vito Lo Capo, è ufficiale: il Cous Cous Fest si farà!

Il Cous Cous Fest si farà. La 23^ edizione del festival internazionale dell’integrazione culturale si svolgerà nelle date già programmate, dal 18 al 27 settembre a San Vito Lo Capo. Il via libera alla realizzazione della manifestazione è emerso nella riunione del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi alla presenza dei vertici delle Questura di Trapani, delle forze dell’ordine, della sanità pubblica regionali e provinciali e dei rappresentanti degli assessorati regionali alla sanità, al turismo e agricoltura e foreste della Regione Siciliana. Il Comitato ha analizzato le modalità organizzative e le linee guida – illustrate dal sindaco di San Vito lo Capo, Giuseppe Peraino e dalla società Feedback, producer dell’evento – che la manifestazione adotterà per rispettare e garantire uno svolgimento in totale sicurezza e …









Leggi la notizia completa