Pulizia straordinaria ad Alcamo Marina. Si rifanno le strisce blu in città

La prossima settimana la strada Via del Golfo, ad Alcamo Marina, sarà soggetta, mediante l’uso di mezzi meccanici, ad una pulizia straordinaria per ragioni igieniche, sanitarie nonché di decoro urbano; al fine di espletare al meglio il servizio, è necessario che nelle aree interessate alla pulizia, di volta in volta, non siano lasciati veicoli in sosta e non sia consentita la circolazione al fine di poter garantire la pulizia nel migliore dei modi.

Per ragioni di pubblico interesse, quindi, è disposta l’istituzione del divieto di sosta ai veicoli ed alla circolazione, nei giorni, di seguito specificati, in cui saranno effettuate le operazioni di pulizia.

6-7-8 LUGLIO dalle ore 6:00 alle ore 20:00 in VIA DEL GOLFO – tratto compreso tra il passaggio a livello “Canalotto” a passaggio a livello “C.da Magazzinazzi” – divieto di circolazione e sosta ambo i …









