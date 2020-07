Pedofilia online: arresti e perquisizioni in tutta Italia

È servito un vero e proprio “pedinamento virtuale” della Polizia postale per smascherare una rete di pedofili italiani che si scambiavano materiale pedopornografico su una nota piattaforma di messaggistica. Gli investigatori sono riusciti a dare un volto ai nickname utilizzati in Rete identificando, così, 50 persone per cui sono state disposte le perquisizioni.

L’indagine è stata condotta dagli uomini del Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online e dal compartimento Polizia postale di Torino che isolando i singoli nickname e recuperando per ognuno di loro il materiale condiviso, sono riusciti ad estrapolare le connessioni IP utili alle indagini.

Per tre degli indagati sono scattate le manette in quanto sono stati trovati in possesso di grossi quantitativi di materiale pornografico: sequestrati migliaia di files.L´ operazione, diretta dalla procura di Torino, ha coinvolto tutto il territorio nazionale impegnando nelle operazioni di perquisizione 15 …









Leggi la notizia completa