Mazara, riprendono i flussi turistici. Incontro con Ombra a Birgi

Incontro all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi tra una delegazione del Comune di Mazara del Vallo, composta dall’assessore al Turismo Germana Abbagnato e dal presidente del consiglio comunale Vito Gancitano, il presidente di Airgest Salvatore Ombra, il presidente della catena “Kiwi Beach Resorts”, Fouad Hassoun ed il presidente della compagnia aerea Corendon Dutch Airlines, Freek Van Der Pal.



Occasione dell’incontro: l’accoglienza del primo gruppo di turisti olandesi (150) che settimanalmente arriveranno a Birgi per trasferirsi al Kiwi Beach Resort di Mazara (ex Hopps Hotel), sancendo la ripresa dei flussi turistici a Mazara del Vallo nella fase post pandemia.



Nell’occasione sono stati affrontati i temi del rilancio dell’aeroporto di Birgi, condizione indispensabile per la ripresa del turismo e dell’economia del territorio provinciale. Temi che saranno affrontati ancora nei prossimi giorni nel corso di ulteriori …









Leggi la notizia completa