Mazara del Vallo, 50 anni di sacerdozio del vescovo Domenico Mogavero 

Un «seme di speranza e di carità, che diventi parola incarnata e segno concreto del regno di Dio». Si chiama “Operatori di pace” il progetto che la Diocesi di Mazara del Vallo dona al Vescovo monsignor Domenico Mogavero, come «segno concreto», in occasione del suo 50° di sacerdozio.

Domenica 12 luglio ricorre, infatti, l’anniversario di ordinazione di don Mimmo Mogavero, avvenuta nel 1970 nella Cattedrale di Palermo, per imposizione delle mani del cardinale Francesco Carpino, Arcivescovo di Palermo. Allora come oggi, il 12 luglio sarà domenica. Il progetto “Operatori di pace” vedrà la nascita di un Centro interreligioso per l’integrazione e la cittadinanza interculturale, allestito nell’ex Seminario vescovile, dove hanno sede Caritas diocesana e Fondazione “San Vito Onlus”.

Sarà rivolto ai giovani europei e a quelli provenienti dall’Africa, continente di giovani, …









