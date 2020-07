Marsala, stop all’isola pedonale in via Roma. Tornano le auto nei festivi e prefestivi

Via Roma riapre alla circolazione veicolare anche nelle giornate festive/prefestive di Luglio e del prossimo mese di Agosto. È quanto ha disposto il Comando della Polizia Municipale in deroga ad un precedente provvedimento dello scorso Gennaio con il quale – Sabato e Domenica, nonché nelle giornate festive e prefestive – la suddetta via era stata interdetta al traffico nelle ore pomeridiane/serali. L’ordinanza è motivata dal fatto che, nel periodo estivo, cittadini e visitatori preferiscono altri siti in cui passeggiare









