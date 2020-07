Marsala, si è conclusa l’asta online di beneficenza del progetto Anemone

Si è conclusa l’Asta on line di beneficienza del progetto Anemone.

Il progetto inserito nel circuito “L’Immacolata Arte contemporanea” è stato realizzato dall’Associazione Lab_04. Loredana Meo, Presidente dell’Associazione, afferma: “desideravo lavorare a dei progetti di valore con il circuito dell’Immacolata, che trattassero il sociale, l’inaspettata emergenza covid 19 mi ha spinto ad iniziare subito con il primo progetto “Anemone”. Un’esperienza che non dimenticherò, che maggiormente mi ha fatto comprendere l’importanza di esserci per l’altro, il prossimo, un ideale che porterò anche nei successivi progetti inseriti in questo circuito.

L’Associazione ringrazia davvero tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, è stato bello vedere come gli artisti hanno donato e acquirenti con la gentilezza del cuore hanno acquistato, c’è chi ha voluto …









