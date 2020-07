Marsala, Piazzetta Purgatorio e la sua bellezza violata

E’ una delle piazze gioiello di Marsala. Lo stile è Barocco, con l’antica fontana al centro e la bellissima facciata della Chiesa.

Tutta la bellezza storica, artistica e monumentale di Piazzetta Purgatorio, però, non basta per averne cura e rispetto.

Questa immagine, che mostriamo nell’articolo, fa vedere cosa c’era questa mattina dopo la “movida” del venerdì sera.

Due bottiglie di birra, due bicchieri, una bottiglietta d’acqua. Insomma, la piazza-monumento la sera diventa un pub all’aperto, dove i ragazzi lasciano i resti della bevuta in compagnia, e non si preoccupano minimamente di raccogliere quanto utilizzato.

Ancora una volta, queste scene dimostrano come una delle piazze più belle della nostra città, continua ad essere una bellezza violata, senza particolari interventi e soprattutto senza controlli che possano prevenire questo scempio.









